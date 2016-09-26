Прокуратура хочет привлечь к ответственности "избранных" в Госдуму крымчан

Прокуратура Крыма внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по результатам выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно результатам незаконных выборов, в Госдуму избраны из списка партии "Единая Россия" Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, а по одномандатным округам - Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.

"Такие действия свидетельствуют о попытке легитимизировать аннексию полуострова Крым путем включения незаконно избранных депутатов из указанного региона в российский парламент, и фактически являются продолжением действий, направленных на посягательство на суверенитет Украины", - считают в прокуратуре.

По данному факту прокуратурой АР Крым внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст.111 УК Украины.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Украинская правда