Прокуратура хочет привлечь к ответственности "избранных" в Госдуму крымчан

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Понедельник, 26 сентября 2016, 22:20

Прокуратура Крыма внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по результатам выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно результатам незаконных выборов, в Госдуму избраны из списка партии "Единая Россия" Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, а по одномандатным округам - Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.

"Такие действия свидетельствуют о попытке легитимизировать аннексию полуострова Крым путем включения незаконно избранных депутатов из указанного региона в российский парламент, и фактически являются продолжением действий, направленных на посягательство на суверенитет Украины", - считают в прокуратуре.

По данному факту прокуратурой АР Крым внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст.111 УК Украины.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия прокуратура
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Комментарии — 1
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:51
І коли їх позбавлять волі ? І де ця прокуратура знаходиться ? Може перестаньте гратися в ілюзію і не видавайте бажане за дійсне. Розкажіть краще які ви для цього маєте можливості. Одні балачки а караван іде і не звертає на вас ніякої уваги.
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