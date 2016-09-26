Прокуратура хоче притягнути до відповідальності "обраних" до Держдуми кримчан

Прокуратура Криму внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за результатами виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з результатами незаконних виборів, до Держдуми обрані зі списку партії "Єдина Росія" Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а за одномандатними округами - Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік і Андрій Козенко.

"Такі дії свідчать про намагання легітимізувати анексію півострова Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із вказаного регіону до російського парламенту і фактично є продовженням дій спрямованих на посягання суверенітету України", - вважають у прокуратурі.

За вказаним фактом прокуратурою АР Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 1 ст.111 КК України.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Українська правда