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Прокуратура хоче притягнути до відповідальності "обраних" до Держдуми кримчан

Понеділок, 26 вересня 2016, 22:20

Прокуратура Криму внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за результатами виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з результатами незаконних виборів, до Держдуми обрані зі списку партії "Єдина Росія" Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а за одномандатними округами - Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік і Андрій Козенко.

"Такі дії свідчать про намагання легітимізувати анексію півострова Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із вказаного регіону до російського парламенту і фактично є продовженням дій спрямованих на посягання суверенітету України", - вважають у прокуратурі.

За вказаним фактом прокуратурою АР Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 1 ст.111 КК України.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Українська правда

Теми: КримРосіяпрокуратура
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