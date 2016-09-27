Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція: трагедія в Кривому Озері не пов'язана з атестацією

Вівторок, 27 вересня 2016, 11:16

Трагедія в Кривому Озері Миколаївської області, де поліцейські вбили людину, пов'язана не з результатами атестації, а з системною проблемою кадрового формату.

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net повідомив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

"Цей інцидент не є наслідком атестації. Я розглядаю ситуацію в Кривому Озері як системну проблему кадрового формату. Криве Озеро знаходиться на околицях області. Рівень уваги керівництва обласного управління Національної поліції до цього підрозділу формувався за залишковим принципом. Укомплектованість підрозділу була, м'яко кажучи, не найкраща. Стан материльно-технічного забезпечення – жалюгідний", – сказав він.

"Можливо, комплекс факторів, в тому числі і неувага до цього підрозділу з боку обласного управління, призвів до того, що там сформувалися певні правила поведінки, які реалізувалися в таку проблему", – додав Бушуєв.

На питання, чи оцінювала атестаційна комісія психологічний стан співробітників поліції в Кривому Озері, зокрема, їх схильність до насильства, Бушуєв відповів: "Виходячи з вашої логіки, ми повинні були всі 130 тисяч з поліції звільнити і провести набір заново. За часом цей процес розтягнувся б на роки".

Він запевнив, що факти перевищення поліцією службових повноважень ніколи не будуть замовчуватись.

Як відомо, у ніч на 24 серпня за нез'ясованих обставин помер 32-річний таксист райцентру Криве Озеро в Миколаївській області Олександр Цукерман. Його земляки стверджують, що співробітники поліції забили скутого кайданками чоловіка до смерті на очах у дружини, матері і двох дітей. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у затриманого також і стріляли.

Прокуратура Миколаївської області вважає попередньою причиною загибелі Цукермана крововилив внаслідок застосування травматичної зброї. Затримані шестеро поліцейських.

Керівництво Нацполіції розформувало Кривоозерское відділення.

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: