Полиция: трагедия в Кривом Озере не связана с аттестацией

Трагедия в Кривом Озере Николаевской области, где полицейские убили человека, связана не с результатами аттестации, а с системной проблемой кадрового формата.

Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил замглавы Национальной полиции Константин Бушуев.

"Этот инцидент не является следствием аттестации. Я рассматриваю ситуацию в Кривом Озере как системную проблему кадрового формата. Кривое Озеро находится на окраинах области. Уровень внимания руководства областного управления Национальной полиции к этому подразделению формировался по остаточному принципу. Укомплектованность подразделения была, мягко говоря, не лучшая. Состояние материльно-технического обеспечения – жалкое", – сказал он.

"Возможно, комплекс факторов, в том числе и невнимание к этому подразделению со стороны областного управления, привел к тому, что там сформировались определенные правила поведения, которые реализовались в такую проблему", – добавил Бушуев.

На вопрос, оценивала ли аттестационная комиссия психологическое состояние сотрудников полиции в Кривом Озере, в частности, их склонность к насилию, Бушуев ответил: "Исходя из вашей логики, мы должны были все 130 тысяч из полиции уволить и провести набор заново. Во времени этот процесс растянулся бы на годы".

Он заверил, что факты превышения полицией служебных полномочий никогда не будут замалчиваться.

Как известно, в ночь на 24 августа при невыясненных обстоятельствах скончался 32-летний таксист райцентра Кривое Озеро в Николаевской области Александр Цукерман. Его земляки утверждают, что сотрудники полиции забили скованного наручниками мужчину до смерти на глазах у жены, матери и двоих детей. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также и стреляли.

Прокуратура Николаевской области считает предварительной причиной гибели Цукермана кровоизлияние вследствие применения травматического оружия. Задержаны шестеро полицейских.

Руководство Нацполиции расформировало Кривоозерское отделение.