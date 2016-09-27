Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция: трагедия в Кривом Озере не связана с аттестацией

Вторник, 27 сентября 2016, 11:16

Трагедия в Кривом Озере Николаевской области, где полицейские убили человека, связана не с результатами аттестации, а с системной проблемой кадрового формата.

Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил замглавы Национальной полиции Константин Бушуев.

"Этот инцидент не является следствием аттестации. Я рассматриваю ситуацию в Кривом Озере как системную проблему кадрового формата. Кривое Озеро находится на окраинах области. Уровень внимания руководства областного управления Национальной полиции к этому подразделению формировался по остаточному принципу. Укомплектованность подразделения была, мягко говоря, не лучшая. Состояние материльно-технического обеспечения – жалкое", – сказал он.

"Возможно, комплекс факторов, в том числе и невнимание к этому подразделению со стороны областного управления, привел к тому, что там сформировались определенные правила поведения, которые реализовались в такую проблему", – добавил Бушуев.

На вопрос, оценивала ли аттестационная комиссия психологическое состояние сотрудников полиции в Кривом Озере, в частности, их склонность к насилию, Бушуев ответил: "Исходя из вашей логики, мы должны были все 130 тысяч из полиции уволить и провести набор заново. Во времени этот процесс растянулся бы на годы".

Он заверил, что факты превышения полицией служебных полномочий никогда не будут замалчиваться.

Как известно, в ночь на 24 августа при невыясненных обстоятельствах скончался 32-летний таксист райцентра Кривое Озеро в Николаевской области Александр Цукерман. Его земляки утверждают, что сотрудники полиции забили скованного наручниками мужчину до смерти на глазах у жены, матери и двоих детей. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также и стреляли.

Прокуратура Николаевской области считает предварительной причиной гибели Цукермана кровоизлияние вследствие применения травматического оружия. Задержаны шестеро полицейских.

Руководство Нацполиции расформировало Кривоозерское отделение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: