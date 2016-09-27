Почти половина украинцев – за вступление в ЕС, а "безвиз" интересует меньше

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Вторник, 27 сентября 2016, 11:43

Для 45,8% граждан главным внешнеполитическим приоритетом являются отношения со странами Евросоюза, для 12,6% – с Россией, для 6,9% – с другими странами СНГ.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный с 9 по 14 сентября 2016 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Чаще всего на приоритетность отношений со странами ЕС указывают жители западного и центрального регионов (75,5% и 52,8% соответственно). В южном, восточному регионах и на Донбассе приоритет сотрудничества с ЕС отдают соответственно 27%, 23,7% и 30,3% респондентов.

Отношения с Россией приоритетны для 21,4% южан, 22,4% жителей востока и 29,7% жителей Донбасса. В западном регионе таких лишь 0,5%, в центральном регионе – 4,1% респондентов.

На вопрос "Нужно ли Украине вступить в Европейский Союз?" позитивно ответили 49,7% граждан, а 35,3% – отрицательно.

На западе и в центре Украины большинство респондентов поддерживают вступление в ЕС (соответственно 77,4% и 55,8%), а на Донбассе, остальном востоке и юге больше тех, кто выступает против вступления (соответственно 52,8%, 57,6% и 44,0%). И чем младшие респонденты, тем чаще они за вступление в ЕС (в группе 18-29 лет – 56%, в группе 60 и больше лет – 41,1%).

Вместе с тем, введение безвизового режима со странами ЕС "очень важно" для 19,2% респондентов и "скорее важно" для 25,7%, а для 22,3% – "мало важно" и для 26,7% – "не важно вовсе". Сторонников "безвиза" также больше среди молодежи (61,2% респондентов 18-29 лет), на западе и в центре

Однако лишь 6,5% опрошенных считают, что Украина получит безвизовый режим со странами ЕС до конца 2016 года, 15,4% – что в 2017 году, 29,7% – позднее 2017 года, а 19,6% – что никогда. При этом тех, кто считает, что Украина никогда не получит безвизовый режим с ЕС, более всего на востоке (39,4% таких).

В исследовании приняло участие 2018 респондентов в 118 поселениях, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Темы: социология ЕС Росcия СНГ визы
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