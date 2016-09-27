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Майже половина українців – за вступ до ЄС, а "безвіз" цікавить менше

Вівторок, 27 вересня 2016, 11:43

Для 45,8% громадян головним зовнішньополітичним пріоритетом є відносини з країнами Євросоюзу, для 12,6% – з Росією, для 6,9% – з іншими країнами СНД.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, проведене з 9 по 14 вересня 2016 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу й Криму.

Найчастіше на пріоритетність відносин з країнами ЄС вказують жителі західного і центрального регіонів (75,5% і 52,8% відповідно). У південному, східному регіонах і на Донбасі пріоритет співпраці з ЄС віддають відповідно 27%, 23,7% і 30,3% респондентів.

Відносини з Росією пріоритетні для 21,4% жителів півдня, 22,4% жителів сходу і 29,7% жителів Донбасу. У західному регіоні таких лише 0,5%, у центрального регіоні – 4,1% респондентів.

На питання "Чи потрібно Україні вступити до Європейського Союзу?" позитивно відповіли 49,7% громадян, а 35,3% – негативно.

На заході і в центрі України більшість респондентів підтримують вступ до ЄС (відповідно 77,4% і 55,8%), а на Донбасі, решті сходу й півдні більше тих, хто виступає проти вступу (відповідно 52,8%, 57,6% і 44,0%). І чим молодші респонденти, тим частіше вони за вступ до ЄС (у групі 18-29 років – 56%, у групі 60 і більше років – 41,1%).

Водночас, запровадження безвізового режиму з країнами ЄС "дуже важливе" для 19,2% респондентів і "скоріше важливе" для 25,7%, а для 22,3% – "мало важливе" і для 26,7% – "не важливе зовсім". Прихильників "безвізу" також більше серед молоді (61,2% респондентів 18-29 років), на заході й у центрі.

Однак лише 6,5% опитаних вважають, що Україна отримає безвізовий режим з країнами ЄС до кінця 2016 року, 15,4% – що у 2017 році, 29,7% – пізніше 2017 року, а 19,6% – що ніколи. При цьому тих, хто вважає, що Україна ніколи не отримає безвізовий режим із ЄС, найбільше на сході (39,4% таких).

У дослідженні взяло участь 2018 респондентів у 118 поселеннях, вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Теми: соціологіяЄСРосіяСНДвізи
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