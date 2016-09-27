ОБСЕ: В районе разведения войск есть обстрелы, но ситуация спокойная

Отчеты миссии ОБСЕ, на которую возложена роль фиксации нарушений режима тишины в рамках соглашения о разведении войск на трех позициях, утверждают, что ситуация спокойная, однако патрули зафиксировали взрывы.

Такой вывод можно сделать из данных отчетов всего за два дня - 23 и 25 сентября, которые по состоянию на вторник, 27 сентября размещены на сайте.

На просьбу УП предоставить информацию о соблюдении режима тишины в Станице Луганськой, Золотом и Петровском по состоянию на 6-й день действия соглашения, "Украинской правде" сообщили, что "информация доступна в ежедневных отчетах".

На сайте ОБСЕ обнародованы отчеты только за 22, 23 и 25 сентября. За 24 и 26 отчетов нет.

В отчете ОБСЕ за 23 сентября указывается, что, находясь на блокпосту ОРЛО непосредственно к югу от моста в пункте Станица Луганская, в 12:03 СММ слышала взрыв неопределенного происхождения в 3 км к юго-востоку от своей позиции. По оценкам наблюдателей, он произошел в месте, расположенном за пределами района разведения сил и средств.

"Между 20:38 и 22:44 в Станице Луганской члены патруля Миссии слышали 16 слабых взрывов, оцененных как огонь с автоматического гранатомета (АГС-17) или подствольного гранатомета (ГП-25), а также четыре выстрела из стрелкового оружия. Наблюдатели видели четыре осветительные ракеты и один трассирующий снаряд (выпущен с севера на юг) за 3-4 км к югу от своего расположения ", - говорится в сообщении.

Кроме того, выстрелы фиксировались и в других пунктах, указанных в соглашении о разведении сторон.

"Находясь в подконтрольном правительству Золотом-4 (60 км северо-западнее Луганска), расположенном на северо-восточной окраине района разведения сил и средств, в период с 13:27 до 13:29 СММ слышала пять выстрелов из стрелкового оружия в 1 км к юго-востоку от своей позиции", - сказано в сообщении.

В отчете миссии за 25 сентября указывается, что в Станице Луганской члены патруля Миссии слышали один взрыв неопределенного происхождения за 1 км к западу от своей позиции.

При этом, в отчете отмечается, что на всех трех участках, по наблюдениям СММ, ситуация была спокойной.

Ни в одном отчете не указывается, могут ли привести зафиксированные перестрелки и взрывы к новому отсчета 7 дней, необходимых для начала разведения сил и средств в районе трех пунктов - Петровского, Станицы Луганской и Золотого.

Также пока не известно, зафиксировали ли СММ ОБСЕ перестрелку в районе Станицы Луганской, которая по информации штаба АТО, состоялась в прошедшие сутки.

Как известно, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств было подписано в среду 21 сентября, оно вступило в силу с 22 сентября. Последними, седьмыми сутками должна стать среда, 28 Сентября.

Согласно договору, СММ должна осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств в районах моста в Станице Луганской, Золотом (60 км северо-западнее Луганска) и Петровском (41 км к югу от Донецка), а также фиксировать нарушения режима тишины.

Согласно договору, предпосылкой для разведения войск должно быть неукоснительное соблюдение тишины в течение 7 суток. Соглашение вступило в силу с 22 сентября.

Согласно сообщению штаба АТО, за последние сутки были зафиксированы обстрелы Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Оксана Коваленко, УП