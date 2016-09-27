ОБСЄ: У районі розведення військ є обстріли, але ситуація спокійна

Звіти місії ОБСЄ, на яку покладена роль фіксації порушень режиму тиші в рамках угоди про розведення військ на трьох позиціях, стверджують, що ситуація спокійна, однак патрулі зафіксували вибухи.

Такий висновок можна зробити з даних звітів лише за три дні – 22, 23 і 25 вересня, які станом на вівторок 27 вересня оприлюднені на сайті.

На прохання УП, надати інформацію щодо дотримання режиму тиші в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському станом на 6-й день дії угоди, "Українській правді" повідомили, що "інформація доступна у щоденних звітах".

На сайті ОБСЄ оприлюднені звіти лише за 22, 23 і 25 вересня. За 24 і 26 вересня звітів немає.

У звіті ОБСЄ за 23 вересня вказується, що, перебуваючи на блокпості ОРЛО безпосередньо на південь від моста у пункті Станиця Луганська, о 12:03 СММ чула вибух невизначеного походження за 3 км на південний схід від своєї позиції. За оцінками спостерігачів, він стався в місці, розташованому за межами району розведення сил і засобів.

"Між 20:38 і 22:44 у Станиці Луганській члени патруля Місії чули 16 слабких вибухів, оцінених як вогонь з автоматичного гранатомета (АГС-17) або піддульного гранатомета (ГП-25), а також чотири постріли зі стрілецької зброї. Спостерігачі бачили чотири освітлювальні ракети і один трасуючий снаряд (випущений із півночі на південь) за 3–4 км на південь від свого розташування", - сказано в повідомленні.

Крім того, постріли фіксувалися і в інших пунктах, вказаних в угоді про розведення сторін.

"Перебуваючи в підконтрольному урядові н.п. Золоте-4 (60 км на північний захід від Луганська), розташованому на північно-східному краї району розведення сил і засобів, у період з 13:27 до 13:29 СММ чула п'ять пострілів зі стрілецької зброї за 1 км на південний схід від своєї позиції", - сказано в повідомленні.

У звіті місії за 25 вересня вказується, що у Станиці члени патруля Місії чули один вибух невизначеного походження за 1 км на захід від своєї позиції.

При цьому, у звіті зазначається, що на всіх трьох ділянках, за спостереженнями СММ, ситуація була спокійною.

У жодному звіті не вказується, чи можуть призвести зафіксовані перестрілки та вибухи до нового відліку 7 діб, необхідних для початку розведення сил та засобів в районі трьох пунктів – Петрівського, станиці Луганської та Золотого.

Також поки не відомо, чи зафіксували СММ ОБСЄ перестрілку в районі Станиці Луганської, яка за інформацією штабу АТО, відбулася минулої доби.

Як відомо, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня, воно набуло чинності з 22 вересня. Останньою, сьомою добою мала б стати середа, 28 вересня.

Згідно з угодою, СММ має здійснювати моніторинг і верифікацію процесу розведення сил і засобів у районах моста в Станиці Луганській, Золотому (60 км на північний захід від Луганська) і Петрівському (41 км на південь від Донецька), а також фіксувати порушення режиму тиші.

Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Угода набула чинності з 22 вересня.

Згідно з повідомленням штабу АТО, за останню добу було зафіксовано обстрілі Станиці Луганської зі стрілецької зброї.

Оксана Коваленко, УП