Киевлян напугали звуки "взрывов" в центре города
В центре Киева во время торжественной встречи президента Израиля под Администрацией президента Украины звучали звуки взрывов или выстрелов, которые напугали киевлян.
Звуки прозвучали около 15:20 над печерскими склонами и вызвали ряд постов в соцсетях.
В мэрии столицы объяснили, что это – протокольные мероприятия по случаю визита президента Израиля.
Эту же версию написала в комментарии в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Вместе с тем, как пишет киевлянка Елена Карпенко, в Мариинском парке около Верховной Рады стоят четыре гаубицы, из которых якобы планировали сделать выстрелы по случаю Дня Наций.
Народных депутатов, которые находились в здании парламента, тоже встревожили звуки выстрелов.
Некоторые пишут, что это были "траурные залпы из пушек в честь 75 годовщины Бабьего Яра".
При этом центр Киева "стоял".
Как известно, 26-30 сентября Украину с государственным визитом посещает президент Израиля Реувен Ривлин с супругой. Официальная церемония встречи на Банковой началась 27 сентября в 15:00. Потом началась встреча Петра Порошенко с Реувеном Ривлиным "тет-а-тет", которая продолжится переговорами делегации Украины и Израиля.
Также 27 сентября президенты примут участие в парламентских слушаниях на тему "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность" в Верховной Раде.
Ривлин выступит в украинском парламенте и примет участие в общем заседании депутатских групп межпарламентских связей.
А 29 сентября президенты Украины и Израиля вместе с женами поучаствуют в траурной церемонии почтения 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.
В Бабьем Яру во время Второй мировой войны немецкие оккупанты устроили массовые расстрелы, преимущественно евреев.
Алена Рощенко, УП