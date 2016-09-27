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Киевлян напугали звуки "взрывов" в центре города

Вторник, 27 сентября 2016, 16:04

В центре Киева во время торжественной встречи президента Израиля под Администрацией президента Украины звучали звуки взрывов или выстрелов, которые напугали киевлян.

Тревожные звуки прозвучали над печерскими склонами раз десять около 15:20 и вызвали ряд постов в соцсетях.

В мэрии столицы "Украинской правде" объяснили, что это – протокольные мероприятия по случаю визита президента Израиля.

 

Facebook журналистки Татьяны Даниленко

Эту же версию написала в комментарии в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Вместе с тем, как пишет киевлянка Елена Карпенко, в Мариинском парке около Верховной Рады стоят четыре гаубицы, из которых якобы планировали сделать выстрелы по случаю Дня Наций.

 

Facebook журналистки Елены Карпенко

Народных депутатов, которые находились в здании парламента, тоже встревожили звуки выстрелов.

 

Facebook журналистки Марьяны Пьецух

Некоторые пишут, что это были "траурные залпы из пушек в честь 75 годовщины Бабьего Яра".

При этом центр Киева "стоял".

Как известно, 26-30 сентября Украину с государственным визитом посещает президент Израиля Реувен Ривлин с супругой. Официальная церемония встречи на Банковой началась 27 сентября в 15:00. Потом началась встреча Петра Порошенко с Реувеном Ривлиным "тет-а-тет", которая продолжится переговорами делегации Украины и Израиля.

Также 27 сентября президенты примут участие в парламентских слушаниях на тему "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность" в Верховной Раде.

Ривлин выступит в украинском парламенте и примет участие в общем заседании депутатских групп межпарламентских связей.

А 29 сентября президенты Украины и Израиля вместе с женами поучаствуют в траурной церемонии почтения 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру: там во время Второй мировой войны немецкие оккупанты устроили массовые расстрелы, преимущественно евреев.

Ранее в Киеве и ряде больших городов власти запрещали салюты и фейерверки к праздникам в связи с проведением антитеррористической операции на востоке Украины. Звуки взрывов пугают и гражданских людей, а у бойцов могут вызвать ассоциации с боевыми действиями.

Алена Рощенко, УП

Темы: Киев
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