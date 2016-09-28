СБУ в районе АТО задержала незаконные грузы на 1 млн грн

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Среда, 28 сентября 2016, 03:14

Служба безопасности Украины задержала в районе АТО незаконные грузы более, чем на 1 миллион гривен.

Об этом пресс-центр СБУ сообщает на странице в Facebook.

"В Марьинском и Новоазовском районах Донецкой области правоохранители задержали три автомобиля, водители которых пытались противоправно попасть на временно оккупированные территории с грузом зимних и осенних курток, женской обуви, свитеров и др", - говорится в сообщении.

Также оперативники спецслужбы изъяли 225 кг красной рыбы и 170 кг добавок к колбасным изделиям.

В СБУ сообщили, что продолжаются следственные действия.

 
 
Темы: СБУ АТО
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