СБУ в районі АТО затримала незаконні вантажі на 1 млн грн
Середа, 28 вересня 2016, 03:14
Служба безпеки України затримала в районі АТО незаконні вантажі більш, ніж на 1 мільйон гривень.
Про це прес-центр СБУ повідомляє на сторінці в Facebook.
"У Марʼїнському та Новоазовському районах Донеччини правоохоронці затримали три автомобілі, водії яких намагалися протиправно потрапити на тимчасово окуповані території з вантажем зимових та осінніх курток, жіночого взуття, светрів та ін", - йдеться в повідомленні.
Також оперативники спецслужби вилучили 225 кг червоної риби та 170 кг добавок до ковбасних виробів.
В СБУ повідомили, що тривають слідчі дії.