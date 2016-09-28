В Москве арестовали экс-главу киевской ГАИ

Российские правоохранители задержали в московском аэропорту "Домодедово" экс-начальника киевской ГАИ Николая Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в МВД.

"Он прятался в Ялте, а потом приехал в Москву и хотел куда-то лететь, в "Домодедово" задержали", – сказал источник.

По его словам, он уже арестован для экстрадиции.

По информации источника, Макаренко предлагал взятку российским правоохранителям, чтобы его отпустили.

На данный момент украинская сторона готовит документы на экстрадицию Макаренко в Украину.

23 сентября Печерский суд Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в апреле 2015 года милиция объявила в розыск Макаренко по подозрению в коррупции. Коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.