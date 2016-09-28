В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки

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Среда, 28 сентября 2016, 12:44

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", – сказал полковник.

По словам Лысенко, враг продолжает нарушать договоренности о прекращении огня. Больше всего вооруженных провокаций за прошедшие сутки фиксировалось на мариупольском направлении.

"Всего враг 23 раза нарушил перемирие на широком географическом диапазоне от Марьинки до Широкино включая Талаковку, Павлополь и Водяное. Боевики преимущественно использовали легкое вооружение, дважды открывали огонь из БМП вблизи Талаковки, а под Широкино зафиксирован вражеский снайперский обстрел" , - заявил спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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