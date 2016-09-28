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У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу

Середа, 28 вересня 2016, 12:44

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", – сказав полковник.

За словами Лисенка, ворог продовжує порушувати домовленості про припинення вогню. Найбільше збройних провокацій минулої доби фіксувалося на маріупольському напрямку.

"Всього ворог 23 рази порушив перемир'я на широкому географічному спектрі: від Мар'їнки до Широкиного включно з Талаківкою, Павлополем і Водяним. Бойовики переважно використовували легке озброєння, двічі відкривали вогонь з БМП поблизу Талаківки, а під Широкиним зафіксований ворожий снайперський обстріл", – заявив речник АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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