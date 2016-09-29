За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб
За прошедшие сутки, в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военный.
Об этом на брифинге в четверг сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще двое наших бойцов были ранены", - сказал он.
В комментарии УП в Минобороны уточнили, что военный погиб в результате обстрелов в районе Авдеевки.
По его словам, на Луганском направлении было 9 обстрелов со стороны боевиков. На Донецком направлении зафиксировано 8 вражеских провокаций, на Мариупольском - 8 обстрелов.
Украинская правда