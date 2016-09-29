Ляшко: мы взяли грех на душу и кнопкодавили

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил, что депутаты его фракции кнопкодавили.



Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады отвечая на вопрос журналистки канала "112".



В частности, журналиста имела в виду нарушения со стороны нардепа Игоря Мосийчука.



"Так это (кнопкодавство – ред.) было. Я беру на себя ответственность как лидер парламентской фракции. Это ситуация безысходности. У нас есть 20 депутатов от Радикальной партии. Наша фракция единогласно за то, чтобы уволить этих судей", - сказал он.



"К сожалению, Юрий Шухевич не смог доехать. Поэтому мы приняли этот грех на душу и кнопкодавилы. Если сравнить грехи, грех оставить у власти судей, которые покрывали убийц площади и грех кнопкодавства, то я лучше возьму грех кнопкодавства", - добавил Ляшко.



Как известно, после двух часов голосования Рада отправила в отставку 9 судей.



Перед этим Рада еще проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана.



Всего было уволено 29 судей.



Александр Шумилин, УП