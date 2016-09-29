Ляшко: мы взяли грех на душу и кнопкодавили

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Четверг, 29 сентября 2016, 15:02
arenanews.com.ua

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил, что депутаты его фракции кнопкодавили.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады отвечая на вопрос журналистки канала "112".

В частности, журналиста имела в виду нарушения со стороны нардепа Игоря Мосийчука.

"Так это (кнопкодавство – ред.) было. Я беру на себя ответственность как лидер парламентской фракции. Это ситуация безысходности. У нас есть 20 депутатов от Радикальной партии. Наша фракция единогласно за то, чтобы уволить этих судей", - сказал он.

"К сожалению, Юрий Шухевич не смог доехать. Поэтому мы приняли этот грех на душу и кнопкодавилы. Если сравнить грехи, грех оставить у власти судей, которые покрывали убийц площади и грех кнопкодавства, то я лучше возьму грех кнопкодавства", - добавил Ляшко.

Как известно, после двух часов голосования Рада отправила в отставку 9 судей.

Перед этим Рада еще проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана.

Всего было уволено 29 судей.

Александр Шумилин, УП

Темы: Ляшко Верховная Рада суд
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