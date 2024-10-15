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В ВСУ объяснили, как и почему Ляшко стал комбатом

Валентина РоманенкоВторник, 15 октября 2024, 12:37
В ВСУ объяснили, как и почему Ляшко стал комбатом
Олег Ляшко. фото из его Facebook

В Сухопутных войсках объясняют, что назначение лидера "Радикальной партии" экс-нардепа Олега Ляшко, который служит в рядах ВСУ, на должность командира батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады связано с его успехами в этой области.

Источник: 11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Дословно: "Официальное сообщение о назначении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем.

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В связи с многочисленными запросами медиа, по отдельным кадровым решениям сообщаем.

Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР".

Детали: В сообщении отмечается, что по данным, полученным от 63-й ОМБР, лейтенант Ляшко за два года службы в этой бригаде зарекомендовал себя наилучшим образом.

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Отмечается, что во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;

В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных сил Украины по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

Поэтому, учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, отмечают военные.

Что предшествовало: В понедельник стало известно, что 11 октября лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Ляшко ОлегВооруженные силы
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