Обама и Меркель призвали стороны выполнять "Минск"

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Пятница, 30 сентября 2016, 07:42

29 сентября президент США Барак Обама провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине и Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Что касается Украины, президент Обама выразил решительную поддержку продолжающихся усилий Нормандской группы, во главе с Германией и Францией, которые помогут определить дальнейшие шаги для быстрого и полного осуществления Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Оба лидера призвали стороны выполнять соглашение о прекращении огня, начать разведение сторон вдоль линии соприкосновения как можно быстрее, и предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта.

Кроме того, Обама и Меркель "решительно осудили варварские авиаудары" РФ и правительственных войск в сирийском городе Алеппо.

"Они согласились с тем, что Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии и предоставление доступа гуманитарной помощи ООН в осажденные и труднодоступные районы в Сирии", - подчеркнули в Белом доме.

Темы: Обама Меркель
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