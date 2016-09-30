Обама і Меркель закликали сторони виконувати "Мінськ"

29 вересня президент США Барак Обама провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої сторони обговорили ситуацію в Україні та Сирії.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Що стосується України, президент Обама висловив рішучу підтримку зусиль Нормандської групи, на чолі з Німеччиною і Францією, які допоможуть визначити подальші кроки для швидкого і повного здійснення Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Обидва лідери закликали сторони виконувати угоду про припинення вогню, почати розведення сторін уздовж лінії зіткнення якомога швидше, і надати міжнародним спостерігачам безперешкодний доступ до всієї зони конфлікту.

Крім того, Обама і Меркель "рішуче засудили варварські авіаудари" РФ і урядових військ в сирійському місті Алеппо.

"Вони погодилися з тим, що Росія і сирійський режим несуть особливу відповідальність за припинення бойових дій в Сирії і надання доступу гуманітарної допомоги ООН в обложені і важкодоступні райони в Сирії", - підкреслили в Білому домі.