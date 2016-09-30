Тука предлагает разрешить перевозить больше груза на оккупированные территории

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Пятница, 30 сентября 2016, 09:52

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий предлагает разрешить любой физлицу перевозить через линию разграничения менее 200 кг груза.

Об этом в интервью изданию Тиждень рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Согласно нынешнему порядку любое физлицо может перевозить с собой максимум 50 кг груза стоимостью до 10 тыс. грн. Мы считаем эти ограничения нецелесообразными и предлагаем разрешить любому физлицу перевозить не менее 200 кг", - сказал он.

Кроме того, по словам Туки, перечень товаров, которые можно или нельзя перевозить, формирует СБУ, и она же дает разрешение.

"Впрочем, если человек хочет провезти воду, дневники, карандаши, то при чем здесь Служба безопасности? Этим должна заниматься Минэкономики. За силовым ведомством должны остаться только товары двойного использования. Их хватает, и это действительно его компетенция", - отметил он.

Сейчас, по его словам, полного понимания в этом вопросе пока не достигнуто.

"Пока не скажу, что мы пришли к полному пониманию. Несмотря на наши замечательные личные отношения (с главой СБУ Василием Грицаком. - Ред.), все равно есть определенное противостояние со стороны этой структуры. Думаю, мы это преодолеем", - сказал замминистра.

Темы: Донбасс
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