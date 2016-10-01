Участник "Евровидения" от Украины станет известен в феврале

Имя участника "Евровидения 2017" от Украины станет известно в феврале.

Об этом сообщил гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в интервью DT.UA.

"Национальный отбор к "Евровидению 2017" уже стартовал. По финансам - НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника "Евровидения 2017" от Украины", - подчеркнул он.

По словам Аласании, трансляция "Евровидения 2017" будет полностью осуществляться НТКУ, канал же СТБ, с которым у телекомпании заключен договор, займется обеспечением Национального отбора.

Украинская правда