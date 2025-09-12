Ирландия заявила, что не поедет на "Евровидение-2026", если к конкурсу допустят Израиль
Ирландский общественный вещатель RTÉ заявил, что страна не примет участие в юбилейном, 70-м музыкальном конкурсе "Евровидение" в Вене, если на конкурсе будет присутствовать Израиль.
Источник: RTÉ
Дословно: "Позиция RTÉ заключается в том, что Ирландия не будет участвовать в Евровидении 2026 года, если участие Израиля продолжится, и окончательное решение об участии Ирландии будет принято после того, как будет принято решение EBU.
RTÉ считает, что участие Ирландии было бы недобросовестным, учитывая продолжающиеся ужасные потери жизней в Газе.
RTÉ также глубоко обеспокоена целенаправленными убийствами журналистов в Газе, отказом международным журналистам в доступе на эту территорию, а также тяжелым положением оставшихся заложников".
Детали: Ирландский вещатель сообщил, что на генассамблее Европейского вещательного союза (EBU) в июле ряд членов EBU выразили обеспокоенность участием Израиля в конкурсе.
EBU после этой встречи продлил странам возможность отказаться от участия в конкурсе без штрафных санкций до декабря.
Напомним:
- Израиль заявил, что закрывает свое посольство в Дублине из-за "крайней антиизраильской политики" ирландского правительства, включая признание палестинского государства и поддержку международных правовых действий против войны в Газе.
- Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая 2024 года официально признали государственность Палестины.