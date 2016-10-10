Клинтон обвинила РФ в военных преступлениях в Сирии

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Понедельник, 10 октября 2016, 05:37

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборных дебатов заявила, что Россию необходимо привлечь к ответственности за бомбардировки в Сирии.

"Мы наблюдаем результаты режима Асада в партнерстве с иранцами на земле и россиянами в воздухе, которые проводят бомбардировки Алеппо", - заявила она.

По ее словам, для решения кризиса необходимо сесть за стол переговоров, а Россия этого не сделает, пока не будет механизмов давления на нее в этом вопросе.

Клинтон заявила, что если бы была президентом, ввела в Сирии бесполетную зону и нашла способы "надавить" на Россию.

В свою очередь республиканец Дональд Трамп заявил, что США и России нужно вместе бороться с ИГИЛ в Сирии.

"Я не знаю Путина. Думаю, было бы отлично, если бы мы поладили с Россией. Мы могли бы, например, сражаться против ИГИЛ вместе", - сказал он.

Темы: США Сирия
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