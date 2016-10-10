Клінтон звинуватила РФ у військових злочинах в Сирії

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон в ході передвиборних дебатів заявила, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за бомбардування в Сирії.

"Ми спостерігаємо результати режиму Асада в партнерстві з іранцями на землі і росіянами в повітрі, які проводять бомбардування Алеппо", - заявила вона.

За її словами, для вирішення кризи необхідно сісти за стіл переговорів, а Росія цього не зробить, поки не буде механізмів тиску на неї в цьому питанні.

Клінтон заявила, що якби була президентом, ввела в Сирії безпольотну зону і знайшла способи "натиснути" на Росію.

У свою чергу республіканець Дональд Трамп заявив, що США і Росії потрібно разом боротися з ІДІЛ в Сирії.

"Я не знаю Путіна. Думаю, було б чудово, якби ми порозумілися з Росією. Ми могли б, наприклад, боротися проти ІДІЛ разом", - сказав він.