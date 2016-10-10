Плотницкий устроил митинг против миротворцев на Донбассе

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Понедельник, 10 октября 2016, 10:31

В Луганске начался митинг против введения на территорию Луганской области иностранных миротворческих миссий.

Как сообщает сепаратистский сайт ЛИЦ, митинг является многотысячным, в нем принимают участие "представители общественности, трудовых коллективов, профсоюзных организаций, пенсионеры", которые решили "выразить свой категорический протест против возможного появления в республике иностранной вооруженной миссии".

Согласно сообщению, участники митинга держат в руках плакаты: "Нет иностранной интервенции под видом вооруженной миссии", "Луганск против интервентов", "Вооруженная миссия = военная интервенция", "Мы сами обеспечим свою безопасность".

Издание уточняет, что ранее принять участие в митинге луганчан призвал главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий.

Как известно, ранее Украина неоднократно заявляла о необходимости введения на Донбасс миссий в разных форматах – например, миротворческой миссии ООН либо полицейской миссии ЕС. Против этого выступают боевики Донбасса и Россия.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс Луганск миротворцы
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