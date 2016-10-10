Плотницький влаштував мітинг проти миротворців на Донбасі

У Луганську розпочався мітинг проти введення на територію Луганської області іноземних миротворчих місій.

Як повідомляє сепаратистський сайт ЛИЦ, мітинг є багатотисячним, в ньому беруть участь "представники громадськості, трудових колективів, профспілкових організацій, пенсіонерів", які вирішили "висловити свій категоричний протест проти можливої появи в республіці іноземної збройної місії".

Згідно з повідомленням, учасники мітингу тримають в руках плакати: "Ні іноземній інтервенції під виглядом збройної місії", "Луганськ проти інтервентів", "Озброєна місія = військова інтервенція", "Ми самі забезпечимо свою безпеку".

Видання уточнює, що раніше взяти участь у мітингу луганчан закликав ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький.

Як відомо, раніше Україна неодноразово заявляла про необхідність введення на Донбас місій у різних форматах – наприклад, миротворчої місії ООН або поліцейської місії ЄС. Проти цього виступають бойовики Донбасу і Росія.

Українська правда