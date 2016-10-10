Геращенко: общение президента ПАСЕ с "фашистами" РФ не прошло даром

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Понедельник, 10 октября 2016, 15:39

Президент ПАСЕ Педро Аграмонт во вступительном выступлении на осенней сессии проявил свою лояльность к российской стороне.

Об этом заявила представитель гуманитарной подгруппы, вице-спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице Facebook.

"Президент ПАСЕ П. Аграмонт во вступительном выступлении на осенней сессии даже не пытается скрыть, что частые поездки в Москву сказались. Он публично жалуется, что отсутствие России в ПАСЕ не идет на пользу ни РФ, ни ПАСЕ, ни другим 46 странам - участникам ассамблеи", - написала она.

"Судя по изменению риторики Аграмонта, его общения с российским фашиствующим режимом, наоборот, вредит репутации этого некогда демократического испанца и не идет ему на пользу", - добавила она.

По ее словам, он ни разу "не произнес такого слова как Донбасс, даже о преданности минским соглашениям не говорил, а только обтекаемо подытожил о том, что "цель проведения диалога между 47 странами не должна подрывать наши ценности".

"И ни слова, какая это страна нарушила территориальную целостность Украины и украла Крым. Стыдно. И мы будем противостоять попыткам заговорить ценности СЕ и ПАСЕ. Не дадим забыть европейским коллегам, что РФ является страной, которая поддерживает терроризм: в Сирии, на оккупированном Донбассе, откуда сбили М17. И как можно вести диалог с пособниками террористов. Вопрос не в Аграмонте, с ним все понятно. А в Ассамблее", - написала она.

Геращенко отметила, что украинская сторона обратились к руководству ЕНП, политической группы, делегировала Аграмонта на высокую должность, с просьбой дать оценку его позиции.

Как известно, в понедельник президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать необходимое для возвращения к пленарной зал представителей России, оставили ПАСЕ из-за санкций.

Украинская правда

Темы: ПАСЕ Геращенко Росcия
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