Геращенко: спілкування президента ПАРЄ з "фашистами" РФ не пройшло марно

Президент ПАРЄ Педро Аграмонт у вступному виступі на осінній сесії проявив свою лояльність до російської сторони.

Про це заявила представник гуманітарної підгрупи, віце-спікер ВР Ірина Геращенко на своїй сторінці Facebook.

"Президент ПАРЄ П. Аграмонт у вступному виступі на осінній сесії навіть не намагається приховати, що часті поїздки в Москву далися взнаки. Він публічно бідкається, що відсутність Росії в ПАРЄ не йде на користь ані РФ, ані ПАРЄ, ані іншим 46 країнам - учасникам асамблеї", - написала вона.

"Судячи зі зміни риторики Аграмонта, його спілкування з російським фашиствуючим режимом, навпаки, шкодить репутації цього колись демократичного іспанця і не йде йому на корисить", - додала вона.

За її словами, він жодного разу "не вимовив такого слова як Донбас, навіть про відданість мінським угодам не говорив, а якось гнучко підсумував про те, що "мета проведення діалогу між 47 країнами не повинна підривати наші цінності".

"І жодного слова, яка ж це країна порушила територіальну цілісність України і вкрала Крим. Соромно. І ми будемо протистояти спробам заговорити цінності РЄ і ПАРЄ. Не дамо забути європейським колегам, що РФ є країною, яка підтримує тероризм: в Сирії, на окупованому Донбасі, звідки збили М17. І як можна вести діалог з пособниками терористів. Питання не до Аграмонта, з ним все зрозуміло. А до Асамблеї", - написала вона.

Геращенко зазначила, що українська сторона звернулися до керівництва ЕНП, політичної групи, що делегувала Аграмонта на високу посаду, з проханням дати оцінку його позиції.

Як відомо, у понеділок президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив, що асамблея має зробити необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

Українська правда