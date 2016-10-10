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События в Сирии показывают банкротство Совбеза ООН - генсек СЕ

Понедельник, 10 октября 2016, 16:42

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ключевой орган ООН не выполняет свои полномочия, тем самым подталкивая конфликты в мире к продолжению.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"То, что произошло в Алеппо, означает банкротство Совбеза ООН", - заявил Ягланд.

Генсек Совета Европы в своем ответе несколько раз акцентировал на такой позиции.

"Они (СБ ООН) попросили себе эти полномочия (при создании организации) и эти полномочия были им предоставлены, но они их не используют", - заявил он.

Ягланд подчеркнул, что у Совета Европы нет уставных полномочий для влияния на такую ситуацию. Вместе с тем, он подчеркнул недопустимость военных действий, которые приводят к страданиям мирного населения, вспомнив "бомбардировки, которые начались в Ливии и продолжились в Сирии".

Как сообщалось, ранее Россия заблокировала принятие очередной резолюции Совета безопасности ООН по Сирии, предложенной Францией.

Эвропейская правда

Темы: СирияООНРосcия
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