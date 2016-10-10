Санкции ЕС против России должны быть продолжены - руководитель Бюро нацбезопасности Польши

Санкции Евросоюза против России должны быть сохранены и продолжены, поскольку до сих пор не устранены причины их введения.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша (БНБ) Павел Солох по результатам встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым в Киеве.

"Когда речь идет о санкциях, то, по мнению Польши, не были устранены те причины, которые привели к введению этих санкций. Мы постоянно подчеркиваем свою позицию, которая заключается в том, что санкции должны быть продолжены и сохранены", - заявил Солох.

Руководитель БНБ отметил, что когда речь идет о реализации Минских договоренностей, Польша всегда напоминает своим партнерам в Европе, кто является агрессором, а кто - пострадавшей стороной.

Укринформ