Санкції ЄС проти Росії мають бути продовжені - керівник Бюро нацбезпеки Польщі

Санкції Євросоюзу проти Росії мають бути збережені та продовжені, оскільки досі не усунуті причини їх запровадження.

Про це заявив керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща (БНБ) Павел Солох за результатами зустрічі з секретарем РНБО Олександром Турчиновим у Києві.

"Коли йдеться про санкції, то, на думку Польщі, не були усунуті ті причини, які призвели до запровадження цих санкцій. Ми постійно наголошуємо на своїй позиції, яка полягає у тому, що санкції мають бути продовжені та збережені", - заявив Солох.

Керівник БНБ зазначив, що коли йдеться про реалізацію Мінських домовленостей, Польща завжди нагадує своїм партнерам у Європі, хто є агресором, а хто - постраждалою стороною.

Укрінформ