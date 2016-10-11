Украина выйдет из ряда ненужных соглашений в рамках СНГ

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Вторник, 11 октября 2016, 05:09

Украина будет пытаться с минимальными потерями для украинцев выйти из ряда соглашений в рамках СНГ, которые не нужны украинскому государству.

Об этом в понедельник в программе "Свобода слова" на ICTV заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает Укринформ.

"Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы достойно, но с минимальными потерями для граждан Украины выйти из тех соглашений, которые не нужны, и, возможно, сохранить механизмы, которые нужны, например, о пенсионном обеспечении", - сказал он.

Макеев отметил, что действующими останутся только те соглашения, которые "будут работать на Украину".

"Это и не платить взносы, и не участвовать в процессе выработки каких-либо решений, которые не касаются интересов Украины и граждан Украины. Это оставить силу только тех соглашений, которые работают на Украину", - добавил он.

Темы: СНГ МИД
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