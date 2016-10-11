Україна вийде з низки непотрібних угод в рамках СНД

Україна намагатиметься з мінімальними втратами для українців вийти з низки угод в рамках СНД, які непотрібні Українській державі.

Про це в понеділок у програмі "Свобода слова" на ICTV заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, передає Укрінформ.

"Наші зусилля зараз спрямовані на те, щоб достойно, але з мінімальними втратами для громадян України вийти із тих угод, які не потрібні, і, можливо, зберегти механізми, які потрібні, як наприклад, про пенсійне забезпечення", - сказав він.

Макеєв зазначив, що чинними залишаться лише ті угоди, які "працюватимуть на Україну".

"Це і не платити внески, і не брати участі у процесі вироблення будь-яких рішень, які не стосуються інтересів України та громадян України. Це залишити чинність лише тих угод, які працюють на Україну", - додав він.