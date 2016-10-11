В Кремле считают информацию об изоляции Путина "абсурдом"

2604 просмотра
1
Вторник, 11 октября 2016, 13:51

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что заявления об изоляции РФ абсурдны, а напряженный график его начальника говорит об обратном.

"Президент не оказывался в изоляции. Более того, мы видели, например, на прошлой неделе были сообщения ряда французских газет, что президент настаивает на визите, в том плане, чтобы выйти из изоляции. Это абсолютный абсурд. Весьма напряженный график президента как раз свидетельствует об обратном", – заявил Песков, сообщают "РИА Новости".

"Российская сторона и российский президент не испытывают каких-либо проблем в этом контексте. С самого начала, общаясь с президентом (Франсуа) Олландом, президент Путин отмечал, что его визит в Париж состоится только, когда это будет комфортно самому президенту Олланду. Если это время не совсем комфортное, то будет выбрано другое время по взаимному согласию", – сказал он.

Как известно, в понедельник Франсуа Олланд дал понять, что встреча с Путиным в Париже может не состояться. По его словам, он сомневается, что европейским лидерам удастся уговорить РФ остановить авиаудары в Сирии.

По данным агентства Reuters, во вторник утром между Кремлем и Елисейским дворцом состоялся разговор, и французская сторона предложила, чтобы Олланд и Путин обсудили только ситуацию в Сирии, без каких-либо других вопросов. В ответ Россия заявила о переносе визита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь пригласила лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – на ужин в Берлине на 19 октября.

Темы: Путин Франция Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Путин отменил визит во Францию - СМИ 11 октября 2016, 12:17
Путин предложил Эрдогану скидку на газ и позволил ввозить персики 10 октября 2016, 21:54
Путин не верит в скорое завершение "эры углеводородов" 10 октября 2016, 20:23
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 14:38
Дипломатично ні, а по суті да.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов

Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"