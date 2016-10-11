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Меркель кличе Порошенка, Путіна й Олланда на вечерю - посол РФ

Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:31

Канцлер ФРН Ангела Меркель запросила лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції й Росії – на вечерю в Берліні на 19 жовтня.

Про це сказав посол Російської Федерації у Франції Олександр Орлов у вівторок в ефірі радіостанції "Ероп-1", повідомляє "Интерфакс".

"Так, це правда. Меркель запросила трьох лідерів "нормандського формату" на вечерю 19 жовтня в Берліні", – заявив він.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у Берліні 19 жовтня.

"Зустріч попередньо планується 19 жовтня. Запропоновано Берлін", – сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про те, коли й де може пройти зустріч лідерів "нормандської четвірки".

"Українська правда" звернулася до адміністрації Петра Порошенка по підтвердження цієї інформації.

Напередодні голова МЗС Франції говорив про можливість зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" 19 жовтня.

Однак джерело в українських дипломатичних колах заявляло, що Україна не давала згоди на участь у саміті "нормандської четвірки", "доки не буде погоджено "дорожню карту", яка передбачатиме виконання умов безпеки Мінська Росією".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяМінські угодиМеркель
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