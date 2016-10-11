У Кремлі вважають інформацію про ізоляцію Путіна "абсурдом"

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що заяви про ізоляцію РФ абсурдні, а напружений графік його начальника говорить про зворотне.

"Президент не опинявся в ізоляції. Більше того, ми бачили, наприклад, минулого тижня були повідомлення низки французьких газет, що президент наполягає на візиті, в тому плані, щоб вийти з ізоляції. Це абсолютний абсурд. Досить напружений графік президента якраз свідчить про протилежне", – заявив Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

"Російська сторона і російський президент не відчувають жодних проблем в цьому контексті. З самого початку, спілкуючись з президентом (Франсуа) Олландом, президент Путін зазначав, що його візит до Парижа відбудеться тільки, коли це буде комфортно самому президенту Олланду. Якщо цей час не зовсім комфортний, то буде вибрано інший час за взаємною згодою", – сказав він.

Як відомо, у понеділок Франсуа Олланд дав зрозуміти, що зустріч з Путіним в Парижі може не відбутися. За його словами, він сумнівається, що європейським лідерам вдасться вмовити РФ зупинити авіаудари в Сирії.

За даними агентства Reuters, у вівторок вранці між Кремлем і Єлисейським палацом відбулася розмова, і французька сторона запропонувала, щоб Олланд і Путін обговорили тільки ситуацію в Сирії, без будь-яких інших питань. У відповідь Росія заявила про перенесення візиту.

Канцлер ФРН Ангела Меркель у свою чергу запросила лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції й Росії – на вечерю в Берліні на 19 жовтня.