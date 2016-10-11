Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам

Владельцы предприятий недостаточно повысили заработную плату работникам после снижения налоговой нагрузки.



Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины.

"Я могу сказать, что я не очень доволен процессом легализации заработных плат. Мы приняли очень непростое решение, когда в значительной степени сократили единый социальный взнос, предполагая, что ту экономию, которую бизнес получил, недоплачивая налог государству, в полном объеме будут выплачены на руки людям", - сказал он.



"Уверен в том, что пока повышение заработной платы не превышает той экономии, которую владельцы предприятий получили из-за сокращения нагрузки на заработную плату", - добавил он.



Однако Порошенко отметил, что сдвиг с зарплатами уже есть и ситуация улучшается.

Больше о ЕСВ читайте в материале "Эффект от снижения ЕСВ: увеличил ли бизнес зарплаты?".



Украинская правда