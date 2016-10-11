Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам

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Вторник, 11 октября 2016, 14:16

Владельцы предприятий недостаточно повысили заработную плату работникам после снижения налоговой нагрузки.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины.

"Я могу сказать, что я не очень доволен процессом легализации заработных плат. Мы приняли очень непростое решение, когда в значительной степени сократили единый социальный взнос, предполагая, что ту экономию, которую бизнес получил, недоплачивая налог государству, в полном объеме будут выплачены на руки людям", - сказал он.

"Уверен в том, что пока повышение заработной платы не превышает той экономии, которую владельцы предприятий получили из-за сокращения нагрузки на заработную плату", - добавил он.

Однако Порошенко отметил, что сдвиг с зарплатами уже есть и ситуация улучшается.

Больше о ЕСВ читайте в материале "Эффект от снижения ЕСВ: увеличил ли бизнес зарплаты?".

Украинская правда

Темы: Порошенко зарплаты бизнес
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Комментарии — 4
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IP: 178.136.201.---KoMarVampire11.10.2016 15:24
а сколько он платит работникам на Рошене?
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IP: 5.1.30.---Shifcook11.10.2016 14:46
Від такого "зниження" податків сміятися хочеться)))....не знижуйте так я це ви робите.....не смійтеся з підприємців і не розказуйте простому люду, особливо перед виборами про те як вони(підприємці) жирують и не платять податки.
Не треба нам знижувати податки - дайте людям(простим людям, нашим клієнтам) можливість через нормальні закони та умови життя, жити і мати гроші, для того щоб вони мали можливість їх витрачати, бо с такою купівельною спроможністю як зараз, не можливо існувати простому підприємцю, а разом з ним і його маленькому коллективу найманих працівників.
Не лукавте пане Президенте кажучи такі слова....ви нічого не знаєте, як існує зараз підприємець в таких умовах єкономіки нашої держави.
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IP: 193.238.99.---__zlyj11.10.2016 14:44
Мабуть, нема грошей. Вивели в панамські офшори.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr11.10.2016 14:27
може навантаження не так сильно впало??? багато хто просто не бажає підвищувати бо є інші підводні камені?
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