Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам

Вторник, 11 октября 2016, 14:16

Владельцы предприятий недостаточно повысили заработную плату работникам после снижения налоговой нагрузки.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины.

"Я могу сказать, что я не очень доволен процессом легализации заработных плат. Мы приняли очень непростое решение, когда в значительной степени сократили единый социальный взнос, предполагая, что ту экономию, которую бизнес получил, недоплачивая налог государству, в полном объеме будут выплачены на руки людям", - сказал он.

"Уверен в том, что пока повышение заработной платы не превышает той экономии, которую владельцы предприятий получили из-за сокращения нагрузки на заработную плату", - добавил он.

Однако Порошенко отметил, что сдвиг с зарплатами уже есть и ситуация улучшается.

Больше о ЕСВ читайте в материале "Эффект от снижения ЕСВ: увеличил ли бизнес зарплаты?".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкозарплатыбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: