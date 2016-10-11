Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей

5463 просмотра
6
Вторник, 11 октября 2016, 14:34

Президент Франции Франсуа Олланд предупредил о возможности превращения конфликта на Донбассе в "замороженный" в случае невыполнения Минска.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Олланд подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, это единственный путь для выхода из конфликта. Среди прочего он отметил, что считает более приоритетным вопросом проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля над украинско-российской границей.

"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".

Олланд же подчеркнул, что речь не идет о проведении выборов любой ценой – этому должны предшествовать действия других сторон, "в том числе боевиков, на которых имеет влияние Россия".

"В первую очередь прекращения огня, отвод оружия, разоружения, но после этого – выборы", - добавил Олланд.

Комментируя вопрос о том, возможно ли превращение Донбасса в зону "замороженного конфликта", президент Франции отметил, что эта перспектива реальна.

"Надо полностью внедрить Минск, иначе мы будем иметь еще один "замороженный конфликт". И это будет не первый "замороженный конфликт" в мире", - добавил он.

Как известно, Украина настаивает на том, что политическая часть минских договоренностей, включая проведение выборов, может буьт только после того, как будет перекрыт границу с РФ, а также будут выведены все российские формирования с территории Донбасса.

Противоположную позицию отстаивают РФ и боевики.

Темы: Донбасс Франция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Разведка: разведение продолжается, но обстрелы не утихают 11 октября 2016, 14:07
Олланд напомнил о необходимости выборов на Донбассе 11 октября 2016, 14:00
Миссия ОБСЕ требует разминирования вокруг Станицы Луганской 11 октября 2016, 11:50
powered by lun.ua
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 85.223.209.---Taras Orel11.10.2016 15:29
Обов"язково проведемо вибори. Одразу після виборів президента Франції на території РФ
ОтветитьС цитатой
IP: 193.238.96.---westyura11.10.2016 15:17
От СУКААланд...
ОтветитьС цитатой
IP: 91.225.121.---DND11.10.2016 14:53
Європедри з глузду з їхали. Тобто, Україна сепаратистам влаштує легальні вибори, своїми руками забезпечить владу маріонеток для РФ, а далі..., а далі як карта ляже. Так може нафІг українцям такий пограбований РФ Донбас, якого євромасони повісять, як післявоєнний Крим) на шию дурненьким українцям.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 14:47
Ми всІ дружно бажаЄмо цьому мусью жабоЇду пІти NAKHWUJ
ОтветитьС цитатой
IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 14:44
Ідіот,тобі мало Сирії??
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов

Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"