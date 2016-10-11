Порошенко предлагает продлить мандат миссии по MH-17

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Вторник, 11 октября 2016, 17:21

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде продлить до 1 августа 2017 года нахождение международной миссии защиты расследования катастрофы MH-17.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 0111, который глава государства внес в парламент.

"Проект Закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2017 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года" зарегистрирован 11 октября

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Как свидетельствует соответствующая запись, документ находится на рассмотрении у руководства парламента.

Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России с территории Донбасса, контролируемой боевиками.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет. 

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Россия заявила послу Нидерландов о недовольстве следствием по MH17.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда

Темы: MH17 Порошенко
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