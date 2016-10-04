Россия заявила послу Нидерландов о недовольстве следствием по MH17

МИД РФ в понедельник вызвал посла Нидерландов, чтобы выразить свою неудовлетворенность промежуточными результатами расследования катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17 над восточной Украиной в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"До ведома посла были доведены серьезные причины, по которым представленные 28 сентября промежуточные итоги уголовного расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 года не могут быть признаны Россией удовлетворительными", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что сомневаются в объективности, достоверности и беспристрастности представленных выводов. Кроме того, в ведомстве сетуют на то, что информация, предоставляемая российской стороной, якобы игнорируется.

Кроме того, Россия призвала Гаагу "тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные, которые являются наиболее объективным доказательством того, что на самом деле происходило в небе над Украиной в момент катастрофы, и учесть их в своих окончательных выводах".

Как сообщалось, МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за критики в адрес страны в связи с обнародованными 28 сентября результатами расследования катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН17.

Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

"Европейская правда"