Олифер: Украина поставила вопрос о срыве разведения сил со стороны боевиков

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Вторник, 11 октября 2016, 20:55

Украинская сторона во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО поставила вопрос о срыве боевиками решения о разведении сил и средств.

Об этом после заседания сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона жёстко поставила вопрос о срыве рамочного решения о разведении сил и средств со стороны ОРЛО, в частности, в районе Станицы Луганской, а также о несоблюдении режима тишины и взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей со стороны ОРДЛО", - написала она на Facebook.

Кроме того, по словам Олифер, Украина настаивает на постоянном мониторинге в местах разведения сил и средств наблюдателями СММ ОБСЕ.

"Отдельно Украина поставила вопрос освобождения заложников. Мы обратились к российской стороне с требованием освободить украинского журналиста Романа Сущенко", - добавила она.

Украинская правда

Темы: Минские соглашения АТО
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