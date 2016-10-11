Конкурсная комиссия выбрала Горгана губернатором Киевской области

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Александра Горгана председателем Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 11 октября.

Горган является председателем Вышгородской районной государственной администрации Киевской области.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом председателя Васильковского районного совета Киевской области Наталью Баласинович, которая на протяжении года имеет право быть назначенной киевским губернатором в случае, если Горган не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

В финальном этапе конкурса (собеседование) также принимали участие бывший председатель Киевского областного совета 6-го созыва от партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко" Николая Бабенко, председатель Бориспольской райадминистрации Киевской области Дмитрий Воронин и председатель Немишаевского поселкового совета Бородянского района Киевской области Сергей Замидра.

Как известно, 25 кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должность киевского губернатора.

9 сентября президент Петр Порошенко уволил Максима Мельничука с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

16 сентября Порошенко объявил конкурс на должности киевского губернатора и председателей 11 райадминистраций в 2 областях

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