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Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини

Вівторок, 11 жовтня 2016, 22:18

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Горгана головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 11 жовтня.

Горган є головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом голови Васильківської районної ради Київської області Наталю Баласинович, що протягом року має право бути призначеної київським губернатором у разі, якщо Горган не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або відбудеться форс-мажор.

У фінальному етапі конкурсу (співбесіда) також брали участь колишній голова Київської обласної ради 6-го скликання від партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличко" Миколи Бабенко, голова Бориспільської райадміністрації Київської області Дмитро Воронін і голова Немішаївської селищної ради Бородянського району Київської області Сергій Замідра.

Джерело "Української правди" повідомляє, що Горган "є людиною" депутата від групи "Воля Народу" Ярослава Москаленка. Вишгородський район, де Горган займає посаду голови РДА, - це округ Москаленко. Також, за словами джерела, Москаленко був бенефіціаром схем на "Укргазвидобуванні" за часів попереднього менеджменту компанії.

Як відомо, 25 кандидатів подали документи для участі в конкурсі на посаду київського губернатора.

9 вересня президент Петро Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

16 вересня Порошенко оголосив конкурс на посаді київського губернатора й голів 11 райадміністрацій у 2 областях.

Українські новини

Теми: Київська областькадри
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