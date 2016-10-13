Дело "бриллиантового" экс-прокурора передали в суд, ему грозит 12 лет

Дело в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца генпрокуратура передала в суд.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в четверг.

"Вопреки попыткам стороны защиты затянуть досудебное расследование, прокурором в уголовном производстве обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Корнийца подозревают в вымогательстве и получении от директора и владельца одного из субъектов хозяйствования, предоставляло услуги населению в сфере вывоза бытовых отходов, части уставного фонда общества и в дальнейшем – систематического вымогательства и получения средств от осуществления им предпринимательской деятельности.

"По данным предварительного расследования указанные преступления совершены лицом с использованием своего служебного положения в должности руководителя одного из структурных подразделений прокуратуры Киева с привлечением к преступным действиям своего близкого родственника", - сказано в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям "вымогательство", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" совершенных в соучастии.

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля 2015 задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

У задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности.

Корниец, подозреваемый во взяточничестве, через месяц внес залог в размере 3,2 млн гривен и вышел из-под стражи.

Украинская правда