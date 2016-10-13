Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу "діамантового" екс-прокурора передали до суду, йому загрожує 12 років

Четвер, 13 жовтня 2016, 14:48

Справу щодо колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнієця генпрокуратура передала до суду.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у четвер.

"Всупереч намаганням сторони захисту затягнути досудове розслідування, прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті", - сказано у повідомленні.

Корнійця підозрюють у вимаганні та отриманні від директора та власника одного із суб’єктів господарювання, що надавало послуги населенню у сфері вивезення побутових відходів, частини статутного фонду товариства та у подальшому – систематичного вимагання та отримання коштів від здійснення ним підприємницької діяльності.

"За даними досудового розслідування вказані злочини скоєно особою з використанням свого службового становища на посаді керівника одного з структурних підрозділів прокуратури м. Києва із залученням до злочинних дій свого близького родича", - сказано у повідомленні.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями "вимагання", "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" вчинених у співучасті.

Винним загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Як відомо, в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня 2015 року затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Корнієць, підозрюваний у хабарництві, через місяць вніс заставу в розмірі 3,2 млн гривень і вийшов з-під варти.

Українська правда

Теми: прокуратурахабарсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: