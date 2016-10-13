Полторак: при разведении войск нет опасности потери территорий

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 17:44

Министр обороны Степан Полторак заверяет, что при разведении сил и средств в отдельных районах на Донбассе нет опасности потери территорий, а украинские военные готовы оперативно реагировать на любые возможные угрозы.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в четвер.

"За два с половиной года войны мы научились рассчитывать все угрозы. Если говорить о Станице Луганской, то части и подразделения, опорные пункты, которые находятся в этом районе, даже при выводе, обеспечивают полностью возможность Вооруженным силам в течение 15-20 минут занять свои позиции и адекватно отреагировать на угрозу", - сказал Полторак.

Министр обороны заявил, что в районе Станицы Луганской нет никакой угрозы потери ни населенных пунктов, ни территорий.

Полторак отметил, что ночью в районе Станицы Луганской было зафиксировано 5 обстрелов из ГП-25 (подствольный гранатомет), и сегодня принимается решение о дальнейшем отводе или не отводе сил и средств на этом участке.

Он подчеркнул, что главным условием для отвода является полное прекращение огня на определенных участках в течение 7 дней и постоянный круглосуточный мониторинг миссии ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о поездке депутата Надежды Савченко на оккупированные территории, Полторак сказал, что переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе нужно вести с теми, кто начал эту войну и эти люди не находятся в Донецке и Луганске.

"Как военный, который четко понимает, сколько погибло гражданских и военных людей, я думаю, что если вести переговоры, то нужно это делать с теми, кто начинал эту войну", - подчеркнул министр.

"Я не знаю, с кем встречалась Надежда Савченко в Донецке и Луганске, но я точно знаю, что в Донецке и Луганске нет тех, кто начал эту войну", - добавил Полторак.

Интерфакс-Украина

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В штабе АТО опровергают заявление боевиков о сбитом вертолете
В Одессе обрушился дом – погиб человек
Суд в Крыму оставил Чийгоза под стражей
РФ подтвердила, что дала Януковичу убежище, и это известно ГПУ - адвокат
Все новости
Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги

Фесткультура

Организаторы музыкальных фестивалей – о трудностях и перспективах