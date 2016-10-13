Полторак: при разведении войск нет опасности потери территорий

Министр обороны Степан Полторак заверяет, что при разведении сил и средств в отдельных районах на Донбассе нет опасности потери территорий, а украинские военные готовы оперативно реагировать на любые возможные угрозы.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в четвер.



"За два с половиной года войны мы научились рассчитывать все угрозы. Если говорить о Станице Луганской, то части и подразделения, опорные пункты, которые находятся в этом районе, даже при выводе, обеспечивают полностью возможность Вооруженным силам в течение 15-20 минут занять свои позиции и адекватно отреагировать на угрозу", - сказал Полторак.



Министр обороны заявил, что в районе Станицы Луганской нет никакой угрозы потери ни населенных пунктов, ни территорий.



Полторак отметил, что ночью в районе Станицы Луганской было зафиксировано 5 обстрелов из ГП-25 (подствольный гранатомет), и сегодня принимается решение о дальнейшем отводе или не отводе сил и средств на этом участке.



Он подчеркнул, что главным условием для отвода является полное прекращение огня на определенных участках в течение 7 дней и постоянный круглосуточный мониторинг миссии ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о поездке депутата Надежды Савченко на оккупированные территории, Полторак сказал, что переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе нужно вести с теми, кто начал эту войну и эти люди не находятся в Донецке и Луганске.

"Как военный, который четко понимает, сколько погибло гражданских и военных людей, я думаю, что если вести переговоры, то нужно это делать с теми, кто начинал эту войну", - подчеркнул министр.

"Я не знаю, с кем встречалась Надежда Савченко в Донецке и Луганске, но я точно знаю, что в Донецке и Луганске нет тех, кто начал эту войну", - добавил Полторак.

Интерфакс-Украина