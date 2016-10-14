РФ активно ведет воздушную разведку на границе с Крымом

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Пятница, 14 октября 2016, 05:14

Украинские пограничники фиксируют высокую активность ведения воздушной разведки Вооруженными силами России на админгранице с Крымом.

Об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают "Крым. Реалии".

"С 6 октября украинские пограничники на админгранице с Крымом зафиксировали пролет шести российских вертолетов и в одном случае использование беспилотника. Российское пограничное ведомство также практикует использование аэростатов типа "Рысь", - заявил он.

По его словам, Россия также обустраивает на админгранице с Крымом базовые лагеря Вооруженных сил России.

"Идет процесс инженерного обустройства нового базового лагеря батальона тактической группы от 247-го десантно-штурмового полка возле населенного пункта Филатовка. Сооружения и обновления передовых российских позиций в районе Турецкого вала, а также артиллерийского лагеря группировки Вооруженных сил России "Север", - сказал Слободян.

Темы: Росcия
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